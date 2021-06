Redação Jornal do Tocantins

Decisão publicada nesta quarta-feira, 16, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes negou habeas corpus a Jardel Aguiar Luz, mantendo uma decisão da Justiça do Tocantins que o condenou a 12 anos de prisão, por estupro.

Segundo a peça, publicada na página 170 do Diário da Justiça, Luz pedia redução do tempo de condenação imposta pelo Tribunal de Justiça (TJTO), alegando que a sentença lhe aumentou a pena, sem observar o princípio da correlação entre o que dizia a denúncia e o que embasou a sentença.

Conforme a decisão, o réu atuou como professor de educação física no projeto "Mais Educação" e a vítima era sua aluna. Mas ele também era padrasto da vítima e a defesa alegou que no julgamento essa condição de padrasto acabou sendo usada em substituição à condição de professor para aumentar a pena final.

O ministro negou o pedido ao citar que a condenação não excluiu uma das condições, mas observou as duas em conjunto para fixar 12 anos de reclusão. "Consultando o título condenatório, verifica-se que não houve a relatada substituição de uma hipótese material da causa de aumento por outra (de ex-professor para padrasto), mas a consideração das duas, ou seja, ainda que se excluísse a condição de padrasto da vítima do paciente, a qualificadora ainda lhe seria aplicável pela condição de ex-professor."

"Não vislumbro, portanto, ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e sentença a legitimar o pleito defensivo", decide o ministro.

Não há informações na decisão de quando o crime ocorreu nem em qual cidade do Tocantins. Criado pelo governo federal em 2007, o programa Mais Educação teve sua regulamentação em 2010 e ampliava a jornada escolar com atividades optativas e extraclasse.

O JTo também não encontrou informações sobre o caso no sistema processual do TJTO. O jornal não conseguiu contato com o ex-professor.