Redação Jornal do Tocantins

Fiscais do Procon Tocantins apreenderam 1.418 produtos vencidos em supermercados localizados em Paraíso do Tocantins. A apreensão ocorreu durante a operação De Olho no Prazo de Validade, nesta quinta-feira, 11.

Do total apreendido, 1.229 estavam em prateleiras de um único supermercado. No segundo, 189 itens. A fiscalização chegou até os supermercados após denúncia de consumidores.

Manteiga, fermento, café, , bolachas, chocolate, salgadinhos, molhos, condicionadores, energético, temperos, tinta para cabelo, azeite, requeijão cremoso, biscoito de polvilho, leite ninho, mandioca, maionese, sorvete, sabonete líquido e ração para cachorro estão entre os itens apreendidos.

Conforme o órgão, as empresas autuadas têm 20 dias para apresentar defesa.

“Se o consumidor encontrar um item vencido, possui o direito de receber um produto igual, dentro do prazo de validade, e a solicitação pode ser feita diretamente nos caixas ou ao gerente do estabelecimento”, disse o diretor de fiscalização, Magno Silva, por meio da assessoria.

Como denunciar

O consumidor que identificar produtos fora do prazo de validade, pode formalizar a denúncia por meio do Whats Denúncia (63) 99216-6840 ou ligar no Disque 151.