Vida Urbana Supermercado tem produtos vencidos apreendidos, sofre interdição e vira alvo da Polícia Inspeção da Vigilância Sanitária de Guaraí constatou irregularidades e interditou estabelecimento, agora investigado em inquérito policial

A 47ª Delegacia de Polícia de Guaraí instaurou inquérito policial nesta quinta-feira, 22, para investigar irregularidades constatadas pela vigilância sanitária em um supermercado do município. Denúncia anônima enviada à vigilância sanitária do município levou a uma inspeção no estabelecimento comercial na segunda-feira, 19. O órgão constatou diversas irregu...