Vida Urbana Superlua azul: veja como ver fenômeno que acontece nesta segunda-feira (19) Superlua vai poder ser vista de qualquer lugar do país, sem equipamento. Fenômeno acontece quando coincide a fase cheia do astro com a fase em que está mais próxima da Terra

Quem olhar para o céu na noite desta segunda-feira (19) vai encontrar uma lua mais cheia e mais brilhante: é a superlua Azul. O fenômeno ocorre quando a Lua está em fase cheia e coincide com o perigeu, período em que ela se aproxima da Terra. Com isso, ela parece maior e mais brilhante no céu. (Entenda mais abaixo) Esse evento ocorre uma vez a c...