O Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 22, trouxe a renomeação do advogado Rafael Pereira Parente, 38 anos, para o cargo de provimento em comissão de Superintendente de Proteção aos Direitos do Consumidor do Procon Tocantins.

Rafael Parente deixou a superintendência no início do mês durante reforma administrativa iniciada pelo governo do estado.

No cargo desde 17 de maio de 2022, Rafael Parente assumiu o órgão ligado à Secretaria da Cidadania e Justiça pela primeira vez, após Walter Viana deixar a superintendência para concorrer a cargo público eletivo.

Natural de Teresina (PI), o advogado é graduado pela Universidade de Gurupi (Unirg), chegou no Tocantins no ano de 1989 e possui experiência nas áreas de direito administrativo, financeiro, jurídico, comercial e na trabalhista.