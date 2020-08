O superintendente da Aproest (Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins) Wagno Milhomem publicou em sua conta no Instagram a defesa do projeto de captação de água na bacia do Rio Formoso.

A publicação do superintendente ocorre um dia após o promotor titular da Promotoria de Justiça Regional Ambiental do Araguaia , Francisco Brandes Júnior, apresentar manifestação em um pedido de liminar, apresentado pela associação em um recurso no Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). No recurso, protocolado na noite de sexta-feira, 14, a Aproest tenta derrubar pelo menos três decisões da primeira instância que proíbe produtores agrícolas de captarem água das bacias do Rio Araguaia e Rio Formoso a partir de 15 de agosto. O promotor pede que o Tribunal rejeite o recurso da associação e mantenha a vedação à captação de água após o período fixado pela Justiça.

“Enquanto o produtor e parceiros institucionais trabalham, alguns insistem em manter a ideia do conflito ambiental Qual é mesmo o interesse?”, questiona Milhomem.

Segundo ele, o Projeto Gestão de Alto Nível (GAN), em fase final de implantação na Bacia do Rio Formoso e os investimentos de produtores e governo, mais as ações de gestão, gerenciamento e operação de quem atua no projeto “promoveram mudanças substanciais no uso da água pela agricultura irrigada”.

Milhomem lista uma série de ações para o local e critica, sem citar, a atuação da promotoria. “E mesmo com tudo isso implantado, tem alguns setores que ainda não se conscientizaram sobre a importância de transmitirem a realidade para o público em geral. Nada justifica tantos ataques ao produtor desta região”, afirma na postagem com fotos de trechos do rio com reservatórios com água em abundância.

Aproest deve corrigir o recurso em 5 dias

Relatora do recurso que tem o pedido liminar para autorizar os produtores a tirarem água após o prazo final, a desembargadora Etelvina Sampaio emitiu um despacho para a Aproest corrigir o recurso. Segundo a magistrada, a associação se volta contra três decisões em um mesmo recurso, o que não é possível, porque recorrer contra três decisões no mesmo pedido.

Segundo Etelvina, a intenção da Aproest fere o princípio da “unirrecorribilidade ou singularidade recursal”. Nesse princípio, cada decisão só comporta um único recurso por cada parte do processo. “De modo que, não é possível a interposição de um único recurso para atacar três decisões”, diz a relatora, que deu o prazo de cinco dias para a associação dizer, com precisão, qual decisão quer derrubar.