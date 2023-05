Vida Urbana Sumiço de mais de 600 animais é investigado pela Polícia Civil do Tocantins No final de semana, um agricultor de Tupiratins pediu ajuda para apurar sumiço de 58 vacas nelore. Confira levantamento com a relação de animais e investigações abertas desde janeiro

Neste ano, passam de 60 as queixas do sumiço de animais semoventes em propriedades rurais em todo o Tocantins registradas nas unidades da Polícia Civil. São relatos dos donos em que alguns registram prejuízo com a perda dos animais e indicam possíveis casos de furtos de mais de 600 animais, entre aves - como galinhas e gansos-, e de gado bovino, de porcos, ovelhas e j...