Vida Urbana Sucupira mantém lixão a céu aberto e Justiça pode interditar o local o pedido da interdição seria porque um relatório do MP-TO aponta que a área de descarte de resíduos sólidos do município permanece funcionando sem nenhuma medida de controle ambiental, além de ausência de infraestrutura do aterro sanitário

Uma área do lixão do Município de Sucupira, cidade localizada a 267 km de Palmas, está sujeita à interdição. Isso porque o local possui acúmulos de resíduos a céu aberto, próximo de uma área de preservação ambiental. De acordo com o Ministério Público Estadual (MPE), que impetrou, nesta quinta-feira, 25, uma Ação Cautelar requerendo que a Justiça determ...