Vida Urbana Sucateamento dos ônibus de Palmas incomoda usuários do transporte público Prefeitura admite a possibilidade de substituir ônibus sem condições de atender usuários

Ônibus velhos, com falta de manutenção e enferrujados são alguns dos problemas que têm incomodado os passageiros que usam o transporte coletivo de Palmas. A equipe do JTo percorreu a linha “Eixão”, nesta sexta-feira, 24, principal linha de ônibus que percorre de norte a sul do município. E os moradores reclamaram da infraestrutura. A diarista Francileid...