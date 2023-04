O Superior Tribunal de Justiça (STJ) prorrogou por mais um ano o afastamento do desembargador Ronaldo Eurípedes de Souza e do assessor técnico Luso Aurélio Sousa Soares, ambos do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). A decisão é de quarta-feira, 19, e atende novo pedido do Ministério Público Federal (MPF), que denunciou o desembargador por corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro.

A medida, imposta pela primeira vez ainda na fase investigativa do caso, havia sido renovada até a próxima quinta-feira, 27.

No documento, todos os integrantes da Corte acompanharam o voto do relator do processo, ministro OG Fernandes, que entendeu que os motivos que autorizam o afastamento inicial continuam válidos.

“Com base em provas que indicam a suposta prática de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro, envolvendo quantias incompatíveis com os rendimentos dos investigados”, afirma o STJ.

No entendimento do ministro Og Fernandes, vários fatos foram agregados no decorrer do processo, o que tornou mais claros os indícios de ocorrência dos delitos imputados aos investigados, relacionados à venda de decisões judiciais.

O JTo busca contato com a defesa do desembargador e do assessor técnico. O espaço está aberto.