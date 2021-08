Vida Urbana STJ nega habeas corpus a preso suspeito de estuprar menina de 8 anos no Assentamento Loroti Decisão é do ministro Humberto Martins sobre pedido feito por Senivaldo Tenorio de Oliveira, 46 anos, preso desde 24 de julho

O ministro Humberto Martins do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou liminarmente habeas corpus a Senivaldo Tenorio de Oliveira, 46 anos, preso desde 24 de julho deste ano, acusado de ter praticado estupro de vulnerável contra uma menina de 8 anos, na rua principal do Assentamento Loroty, em Lagoa da Confusão, sudoeste do Tocantins. A justiça decretou a pris...