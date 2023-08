Vida Urbana STJ mantém preso pintor que recebeu cocaína pelos Correios e teve irmão assassinado em seguida Cleidison Nunes está preso desde 9 de maio quando recebeu 2 quilos de droga em encomendas. Dois dias depois, Clévis Nunes foi executado a tiros no Taquari

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Joel Ilan Paciornik negou a soltura liminar do pintor Cleidison Passos Nunes, de 34 anos, em decisão publicada nesta terça-feira, 22. Cleidison Nunes foi preso em flagrante no dia 9 de maio deste ano por volta das 13h, na agência central dos Correios, em Palmas. Ele havia acabado de retirar da agência dois t...