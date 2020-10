Vida Urbana STJ manda Ministério da Saúde repassar R$ 6,6 mi para remédio de criança com doença rara A menina Kyara Rocha, de Águas Claras (DF), sofre de Atrofia Muscular Espinhal e precisa do medicamento considerado o mais caro do mundo

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou nesta terça-feira (6) que o Ministério da Saúde repasse R$ 6,6 milhões para custear parte da aquisição do remédio considerado o mais caro do mundo para uma criança de um ano que tem AME (Atrofia Muscular Espinhal). A decisão do ministro Napoleão Nunes Maia atende pedido da família de Kyara Rocha, que ingressou com aç...