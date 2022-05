Vida Urbana STJ manda Mateiros indenizar família de homem que morreu após técnica aplicar remédio errado Aposentado morreu aos 63 anos após um coquetel de remédios ser aplicado por uma técnica de enfermagem, sem prescrição do médico

Uma viúva e seis filhos de um paciente que morreu em 20 de dezembro de 2011 em um posto de saúde do município de Mateiros, na região do Jalapão, deverão ser indenizados pela prefeitura. A decisão é desta segunda-feira, 23, do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Francisco Falcão. Ele analisou um recurso especial do município contra uma decisão do judiciário d...