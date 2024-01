Redação Jornal do Tocantins

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que o Estado do Tocantins amplie a frota de ambulância de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel e distribua os veículos para atender todos os hospitais do estado. A decisão veio após o Ministério Público entrar com uma ação civil.

Além de determinar que o Estado corrija as falhas da frota de ambulância, a gestão e a empresa que era responsável por realizar o serviço do transporte devem pagar R$ 560.160,00 cada uma.

“[...]corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O valor corresponde a 10% da verba do contrato vigente, à época, entre o Estado e a empresa", divulgou o Ministério Público.

O órgão também informou que o dinheiro do pagamento pelo "dano moral coletivo" deve ficar com o Fundo Estadual de Saúde.

À época do ajuizamento da ação, o serviço de UTI móvel era terceirizado pelo Estado por outra empresa. O JTo enviou um e-mail para a empresa e aguarda retorno.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou, em nota, não ter sido intimada da sentença, mas, “pelo número do processo, trata-se de ação iniciada em 2020 e o Governo do Tocantins atendeu à decisão, ainda em 2ª Instância, em 2021, garantindo a assistência continuada da população”, respondeu.

A secretaria também informou que, atualmente, há uma empresa contratada especializada para o transporte de UTI móvel, “10 ambulâncias tipo D e 32 ambulâncias tipo B, distribuídas de forma estratégica, para assegurar a cobertura de todo o território tocantinense”.