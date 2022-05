Vida Urbana STJ decide que a prática dos “baculejos” baseada apenas em atitudes suspeitas é ilegal Decisão ocorreu de forma unânime da Sexta Turma do STJ em julgamento no qual concedeu Habeas corpus para trancar a ação penal contra um réu acusado de tráfico de drogas e que foi abordado por policiais sob a única alegação de se encontrar em atitude suspeita

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que é ilegal a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia e agentes de segurança sobre a aparência ou atitude suspeita do indivíduo. A decisão ocorreu de forma unânime da Sexta Turma do STJ em julgamento no qual concedeu Habeas corpus para trancar a ação...