Vida Urbana STJ anula absolvição e manda Justiça julgar de novo 3 pescadores flagrados em pesca com tarrafas Homens haviam sido absolvidos pelo tribunal federal em Brasília após terem jogado os peixes no Lago de Palmas ao serem flagrados pela Guarda Metropolitana; agora serão julgados novamente pela Justiça Federal

O ministro Felix Fischer Relator, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou uma decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) que havia absolvido três pescadores de Palmas condenados a um ano de detenção por pescarem no Lago de Palmas com uso de tarrafas, o que é proibido por lei. Com a decisão, o TRF vai ter de analisar novamente o caso. Flagrados pela Guarda Metrop...