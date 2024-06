Vida Urbana STF nega pedido do ex-prefeito de Formoso do Araguaia para voltar ao cargo após cassação Cargo de Heno Rodrigues foi cassado em maio deste ano. A Justiça considerou que a reclamação é manifestamente inadmissível e caso a defesa tente entrar com recurso ficará sujeita a multa

Heno está afastado do cargo desde maio deste ano. Atualmente quem administra o município é o vice-prefeito de Formoso do Araguaia, Israel Borges Nunes (Republicanos), que também foi cassado, mas tomou posse do cargo após decisão do Tribunal de Justiça do Tocantins. A decisão foi publicada no dia 10 de junho. Na reclamação consta que Heno Rodrigues alegou que a ...