Vida Urbana STF nega habeas corpus a homem acusado de matar outro por volume alto de som em Arraias Na época do crime, o acusado ligou o som do carro em um bar e atirou no homem que reclamou do barulho

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes negou habeas corpus ao acusado de assassinar um homem que lhe pediu para baixar o som do carro em Arraias, região sudeste do estado. A decisão saiu nesta terça-feira, 2, no Diário Oficial. No documento, o ministro evidencia que a gravidade do crime impede a soltura do acusado. “Os motivos que levaram a fund...