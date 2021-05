Vida Urbana STF mantém bloqueio de R$ 12 milhões do Estado retidos de consignados não repassados ao banco Estado reclamou ao STF que pagamento ao Banco Pan deveria ser por precatório e não poderia ser penhorado nas contas estaduais

Em decisão publicada nesta segunda-feira, 17, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) ministra Cármen Lúcia não tomou conhecimento de uma reclamação do governo do Tocantins contra decisões da Justiça tocantinense que bloquearam R$ 12.159.876,81 das contas estaduais descontados no pagamento de servidores que contraíram empréstimos consignados, mas jamais repassados a...