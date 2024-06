Vida Urbana STF deve definir nesta quarta (26) quantidade de maconha que diferencia traficante de usuário Com isso, a expectativa é que o julgamento termine depois de nove anos

O STF (Supremo Tribunal Federal) volta a julgar nesta quarta-feira (26) a ação que trata da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, com a definição da quantia deverá ser utilizada para diferenciar usuário de traficante. Com isso, a expectativa é que o julgamento termine depois de nove anos.