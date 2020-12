Vida Urbana STF decidirá se cabe recurso contra decisão de júri que absolver réu por clemência A análise do tema ocorre em um recurso que discute se o tribunal de segunda instância pode determinar a realização de um novo júri caso o primeiro tenha inocentado o investigado por clemência, piedade ou compaixão e de forma manifestamente contrária aos indícios presentes nos autos

