Vida Urbana STF aceita por unanimidade denúncia de caso Marielle e torna irmãos Brazão e delegado réus O voto do relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes, foi acompanhado por todos os demais quatro componentes do colegiado

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu por unanimidade, nesta terça-feira (18), tornar réus os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão sob acusação de serem os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco (PSOL), em março de 2018. O voto do relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes, foi acompanhado por todos os demais quatro componentes do col...