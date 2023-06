Vida Urbana SSP licita empresa para fornecer drones ao Corpo de Bombeiros Militar no valor de R$ 333,2 mil O resultado de julgamento do pregão eletrônico está publicado no Diário Oficial do Estado de quarta-feira, 31

A Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP) licitou a empresa Powertop-Geo Tecnologias LTDA - EPP para fornecer aeronaves teleguiadas, os chamados drones, para reaparelhamento operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBM), no valor total adjudicado de R$ 333.200, com fonte de recursos do Fundo de Segurança Pública. De acordo com a Secretaria da Faz...