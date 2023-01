Publicada no Diário Oficial do estado (DOE) de terça-feira, 10, a portaria da Secretaria de Segurança Pública (SSP) nº 04/2023, de 6 de janeiro, institui uma força-tarefa para investigar a morte de Raimundo Nonato Silva Oliveira, O Cacheado, ex-líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ocorrido no dia 13 de dezembro do ano passado, em Araguatins, extremo norte do estado. Cacheado também era presidente do diretório municipal do PSOL na cidade.

Conforme o documento, a força-tarefa contará com policiais civis que atuam no âmbito da Diretoria de Inteligência Policial (DIP) e da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) que prestarão apoio às investigações já iniciadas pela 11ª Delegacia de Polícia de Araguatins.

O quantitativo de policiais civis da força-tarefa será definido pelos respectivos diretores da DIP e da DRACCO.

Relembre o caso

Três homens encapuzados assassinaram com disparos de arma de fogo o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), Raimundo Nonato Silva Oliveira, 46, mais conhecido como “Raimundo Cacheado”, em uma casa no bairro Vila Cidinha, em Araguatins, na madrugada do dia 13 de dezembro do ano passado.

Na época, a informação foi divulgada pelo MST, que defendeu o legado do militante e considera que Cacheado passou a vida “criminalizado e ameaçado” por latifundiários da região que o processaram criminalmente por seu trabalho de organização popular na região do Bico do Papagaio.

Segundo matéria publicada pelo Jornal do Tocantins, a Polícia Militar (PM) informou que atendeu a ocorrência e no local se deparou com uma mulher de 43 anos, namorada da vítima. Ela relatou aos policiais que se encontrava deitada com Cacheado, quando três homens encapuzados, teriam chegado a sua casa, e após arrebentaram a porta da frente da residência, adentraram ao interior do imóvel, e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima.

De acordo com a PM, a testemunha não soube informar precisamente quantos disparos foram efetuados contra a vítima e nem tampouco os motivos que levaram a vítima a ser alvejada.

Conforme a SSP, não há informações sobre a motivação do crime, entretanto, nenhuma linha de investigação será descartada.

Trajetória da liderança no MST

De acordo com o MST Tocantins, a liderança começou a se envolver nos movimentos sociais ainda jovem. Ele iniciou a militância nas comunidades Eclesiais de Bases, e participava da Pastoral da Juventude Rural-PJR/CPT. E nos anos 2000, ingressou no MST, contribuiu com movimentos sindicais e partidos políticos, como PT, PCdoB e PSOL.

O movimento destaca que entre os anos de 2000 a 2015, tentaram assassinar Cacheado. Porém, ele conseguiu sobreviver às tentativas.

O dirigente do setor de direitos humanos do MST Tocantins, Antônio Marcos, destacou que a liderança sofreu na adolescência pelo assassinato do pai, mas que continuava a luta junto ao movimento.

“O Raimundo Nonato, o ‘Cacheado’ é um militante histórico das lutas populares no Tocantins. Ainda adolescente sofreu muito pelo assassinato do pai dele, que era líder sindical [...]Cacheado era essa liderança do MST que organiza a luta na região”.

Ele conta que Cacheado passou um tempo afastado do movimento devido às ameaças sofridas.

“Ele ficou muitos anos afastado do movimento, devido às ameaças de pistoleiros, fazendeiros, e da própria polícia do município, então foi uma liderança criminalizada. Teve sua vida, sua trajetória toda respondendo ação penal e criminalizado, ameaçado, pelo latifúndio na região”.