Vida Urbana Sorteio dos endereços das 500 famílias selecionadas para o Jardim Vitória I acontece nesta sexta Até o final de julho às chaves das unidades habitacionais devem ser entregues

Acontece nesta sexta-feira, 10, o sorteio dos endereços das 500 famílias aprovadas que recebem as casas do Residencial Jardim Vitória I, em Palmas. A documentação aprovada por meio de auditorias da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) e da Caixa Econômica Federal foi assinada pela prefeitura Cinthia Ribeiro na quarta-feira, 8. Esse sorteio acontece por me...