Através de uma obstrução intestinal, há dois anos o agricultor Luiz Antônio Miranda, 62 anos, descobriu que estava com câncer. Então, através de indicação de uma amiga, ele conta que procurou um oncologista e após a consulta, em pouco tempo teve que ser submetido a uma cirurgia. Após ter feito a cirurgia, o paciente constatou que estava com um tumor maligno. "Após a biópsia veio o período de quimioterapia onde fui acompanhado por uma médica em um período de oito sessões de químio via oral. Foi um período difícil porque a quimioterapia causa mal-estar”.

Passado o período de quimio, Luiz continuou com os acompanhamentos médicos e em fevereiro do ano passado, através de um exame, ele constatou um um novo tumor e novamente teve que ser submetido a uma nova cirurgia. “Então após a cirurgia também com a nova biópsia constataram outro tumor maligno e então orientado pela doutora Aretha não foi feito as sessões de quimioterapia, mas somente acompanhamento por exames. Agora após 8 meses não tive nenhum outro problema e estou me curando do câncer”, relata o agricultor.

Luiz faz parte de um universo de 129 pacientes diagnosticados com câncer colorretal no Tocantins nos anos de 2020 e 2021. Dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES) apontam que no ano passado, 54 pessoas receberam o diagnóstico deste tipo de câncer no Estado, sendo 35 neoplasias malignas do cólon e 19 neoplasias malignas do reto. No ano de 2020, a pasta relatou que foram 75 casos, sendo 48 cólon e 27 reto.

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que para cada ano do triênio de 2020 a 2022, 20.540 casos de câncer de cólon e reto em homens e 20.470 em mulheres devem ser diagnosticados em todo País.

Doença

Em entrevista ao Jto, o oncologista Ricardo Rodrigues de Souza explicou que os principais sintomas iniciais da doença são: sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal e anemia, onde a causa deve ser investigada. Porém, no estágio mais avançado, ele salienta que o paciente pode apresentar alterações como aumento do volume abdominal. “O câncer quanto mais inicial, maior a chance de cura. A agressividade depende do estadiamento (grau da doença no diagnóstico). Mas ele pode sim ter cura, o que vai depender da fase do diagnóstico”.

O especialista também menciona que o câncer colorretal é uma doença que tem prevenção. De acordo com o médico, a colonoscopia pode fazer diagnóstico de lesões que poderiam evoluir para o câncer. No entanto, o procedimento deve ser realizado a partir dos 45 anos, tanto em homens, como nas mulheres, mesmo assintomático. “Deve ser realizada a cada 5 - 10 anos. Nos intervalos deve ser feita a Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes. Quando há histórico de câncer na família, os exames devem começar em uma idade mais precoce, mas depende de cada caso. Lembrando que 80% dos cânceres de intestino são esporádicos e apenas 20% são hereditários”, informa.

O especialista ainda destaca que o câncer de intestino abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamada cólon e no reto (final do intestino, imediatamente antes do ânus) e ânus. Também é conhecido como câncer de cólon e reto ou colorretal. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a doença é tratável e, na maioria dos casos, curável, ao ser detectado precocemente.

Já o tratamento, segundo o oncologista, depende do estágio e descoberta da doença. Porém, inclui cirurgia, quimioterapia e radioterapia. “Mas cada caso tem que ser discutido entre a equipe para decidir o melhor tratamento”.

Por último, Rodrigues lembra que a prevenção deste tipo de câncer segue as recomendações habituais, como a manutenção do peso corporal adequado, a prática de atividade física, assim como a alimentação saudável, que são aspectos fundamentais para a prevenção do câncer de intestino, além de não fumar e não se expor ao tabagismo.

Prevenção

Ao Jornal do Tocantins, a SES afirmou que através da Gerência da Rede de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento, em conjunto com as gestões municipais de saúde, desenvolve ações rotineiras de promoção da saúde voltadas a evitar que as pessoas se exponham a fatores condicionantes e determinantes de doenças, a exemplo dos programas de educação em saúde.

A secretaria ainda salientou que a detecção precoce do câncer é uma estratégia utilizada para encontrar um tumor numa fase inicial e possibilitar maior chance de tratamento bem sucedido, portanto, conforme a Saúde, quando o paciente apresentar sintomas como: sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal (diarreia e prisão de ventre alternados), fraqueza e anemia, perda de peso sem causa aparente, alteração na forma das fezes (fezes muito finas e compridas), entre outras, deve procurar atendimento médico na Unidade de Saúde mais próxima de sua casa. “Na maior parte das vezes esses sintomas não são causados por câncer, mas é importante que eles sejam investigados por um médico, principalmente se não melhorarem em alguns dias”, orienta a SES.

Março Azul

Para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e prevenção deste tipo de câncer, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP) e Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED) chamam a atenção para a campanha Março Azul. Segundo as entidades, o tema também busca trazer conscientização sobre o câncer colorretal, que é o segundo tipo de câncer que mais mata no País. “O Março Azul é muito importante para falarmos dessa doença que é muito prevalente, com aumento da incidência e ainda pouco discutida,ou falada menos do que deveria. Ainda é uma doença que tem prevenção e diagnóstico precoce com os exames de colonoscopia e sangue oculto nas fezes. Exames que podem ser solicitados por médicos não especialistas, não precisa ser um oncologista para pedir esses exames. Mas é necessário que haja conscientização por parte da sociedade sobre esses diagnósticos”.