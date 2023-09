Vida Urbana Solto mês passado, réu por atirar no ex-prefeito de Novo Acordo a mando do vice é preso por tráfico Cão policial de Guaraí farejou 51 gramas de cocaína na mochila de Gustavo Silva, de 23 anos, que teve a prisão preventiva decretada neste sábado. Ele responde à acusação de ter atirado no ex-prefeito Elson Lino e ficou preso de janeiro de 2019 a agosto deste ano, quando foi solto por “excesso de prazo”.

Solto no dia 24 de agosto, às 7h30, por excesso de prazo para ser julgado, conforme reconheceu a juíza de Novo Acordo Aline Bailão Iglesias ao liberar Gustavo Araújo da Silva, 23 anos, acusado de ter atirado no rosto do ex-prefeito de Novo Acordo Elson Lino de Aguiar (MDB), em tentativa de matá-lo em janeiro de 2019, o réu está com novo com problemas na Justiça. Dois polici...