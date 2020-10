Vida Urbana Soldados do Exército participam de ação do Hemocentro e doam sangue em Palmas Ação ocorreu na sede do 22° Batalhão de Infantaria do Exército e faz parte das comemorações dos 25 anos da unidade

Com os estoques de sangue em baixa, em especial de tipagens negativas, a Hemorrede Tocantins realizou uma ação de captação de sangue com soldados em Palmas. As doações aconteceram nesta quinta-feira, 29, das 8 às 17 horas com mais de 50 doadores. Essa ação faz parte da comemoração dos 25 anos do 22° Batalhão de Infantaria (22° BI) do Exército. Os soldados que pa...