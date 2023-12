Vida Urbana Soldador é investigado por violência psicológica ao tentar extorquir R$ 4 mil da ex-esposa Homem reapareceu em Colinas do Tocantins e pressiona por R$ 4 mil a ex-esposa, que pediu medidas protetivas nesta quinta-feira

Um soldador maranhense de 35 anos, morador do Mato Grosso, é alvo de um inquérito aberto a pedido da ex-esposa, de 39 anos, que se separou dele há dois anos, e voltou a morar em Colinas do Tocantins, noroeste do estado. Os dois foram casados por 13 anos em uma união que começou em estreito (MA), onde moravam. Depois se mudaram para Colinas e para o Estado do Mato...