O soldado da Polícia Militar Railan Souza da Silva, 27 anos, morreu na tarde desta quarta-feira, 15, em um acidente de trânsito ocorrido na TO-040, entre Porto Alegre e Almas, sudeste do Tocantins. Informações preliminares dão conta que a viatura saiu da pista e capotou.

O soldado Railan estava lotado no 11° Batalhão da Polícia Militar (11° BPM) com data de exercício em 21/03/2022, segundo dados do Portal da Transparência do Governo do Tocantins consultado pelo JTo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) a viatura onde estavam Railan e o subtenente Aldeir Alves Barbosa, saiu da pista e capotou.

Conforme os bombeiros, ao chegar no local encontraram o soldado morto fora da viatura. O subtenente Aldeir Barbosa foi levado para um hospital em outra viatura “provavelmente com fratura na clavícula e escoriações”.

De acordo com os bombeiros, a equipe realizou a estabilização da viatura da PM, que ficou instável em uma ribanceira.

Um áudio compartilhado em grupos do whatsapp, atribuído ao subtenente, afirma que os dois iam almoçar quando o carro saiu da pista e capotou enquanto o passageiro falava ao telefone.

O JTo solicitou informações à Secretaria da Saúde sobre o estado do subtenente e para qual hospital foi levado.