O gerente de fazenda F.N.A.P, 40 anos, principal suspeito de matar a tiros o operador de máquinas Flamarion Victor Carvalho de Farias, de 21 anos, se apresentou na 94ª Delegacia da Polícia de Peixe na tarde desta terça-feira (19).

O crime ocorreu na zona rural da cidade na noite de domingo (17). No boletim de ocorrência registrado na 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Gurupi, por uma pessoa que é amiga da família, cita que Flamarion estava separado da companheira, mas que haviam retomado o relacionamento há um mês. A vítima teria ido passar o final de semana na fazenda onde o sogro reside e faz a gerência. Flamarion e o sogro beberam álcool e se desentenderam, em seguida, Flamarion teria pegado uma faca e o sogro, com uma arma de fogo, teria atirado no genro no peito.

O advogado do suspeito informou ao Jornal do Tocantins que ele se apresentou espontaneamente ao delegado, onde foi cumprido o mandado de prisão temporária (30 dias),

“Datíssima vênia uma prisão desnecessária, afinal és um homem de bem, trabalhador e pai de família, trabalha há 14 anos no mesmo local, e que agiu totalmente acobertado por legítima defesa própria e de terceiros, afinal sua filha, fora agredida e ameaçada por Flamarion, que ameaçou a todos de morte, inclusive o próprio filho pequeno, e também agrediu fisicamente o Sr. Francisco”.

A defesa também diz que no Boletim de Ocorrência consta que a vítima, Flamarion, estava armada com uma faca. “Tal informação pouco foi divulgada. Assim a defesa aguarda a designação de audiência para custódia pleitear a devida liberdade do investigado, acreditando na justiça e acredita e no esclarecimento urgente dos fatos”, finalizou.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) respondeu que “a faca em questão não foi localizada pela perícia na cena do crime, no entanto, as investigações da Polícia Civil seguem sendo realizadas sobre o caso”.