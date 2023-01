Vida Urbana Sobrevivente de tragédia em Almas passa por cirurgia no Hospital Geral de Palmas Suel Martins de Oliveira, 36 anos, operou o braço direito fraturado no acidente entre van e caminhão que matou 12 pessoas no sudeste

O auxiliar administrativo Suel Martins de Oliveira, 36 anos, passou por um procedimento cirúrgico no braço direito nesta segunda-feira, 30, no Hospital Geral de Palmas, para retirada de fixadores no braço direito. Ele é um dos sobreviventes da tragédia ocorrida na quarta-feira, 25, por volta das 20h. A colisão envolveu uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Almas e...