Sobrevivente da tragédia em Almas, Suel Oliveira, de 36 anos, se recupera e recebe alta do hospital De acordo com a secretária de saúde do município, o auxiliar administrativo recebeu alta há cerca de uma semana

O auxiliar administrativo Suel Martins de Oliveira, de 36 anos, passou por um procedimento cirúrgico no braço direito no dia 30 de janeiro deste ano, no Hospital Geral de Palmas (HGP), para retirada de fixadores no braço direito. Ele é um dos sobreviventes da tragédia ocorrida no dia 25 de janeiro em Almas. De acordo com a secretária de saúde do município, ele re...