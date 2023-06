A Defesa Civil de Palmas interditou um sobrado de um residencial localizado na Quadra 305 sul, região central de Palmas, após um incêndio destruir completamente o quarto da casa na manhã desta quinta-feira, 8. Não havia ninguém no local no momento do incêndio.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) receberam o chamado por volta das 11h30 e, ao chegar no local, viram que o fogo estava concentrado no quarto e havia consumido tudo que estava dentro. De acordo com a corporação, o incêndio teria começado no ar condicionado.

A equipe iniciou o trabalho e evitou que o fogo passasse para o outro quarto ao lado ou para a parte debaixo da casa. A ação durou 35 minutos.

Segundo o órgão, o efeito do calor causou rachaduras nas paredes, teto e piso. Equipes de vistorias técnicas da Defesa Civil de Palmas estiveram no local para realizar avaliação e constataram o comprometimento de um laje, que trincou devido ao aquecimento.

Segundo a Defesa Civil, é preciso esperar a laje esfriar para realizar uma nova avaliação, prevista para segunda-feira, 12. A equipe liberou a entrada para os moradores apenas para pegar os objetos essenciais.