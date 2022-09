Vida Urbana Sobe para sete o número de casos confirmados de Monkeypox Palmas e Miracema são as cidades com mais registros da doença

Informações do Boletim Epidemiológico da Monkeypox, atualizado até o dia 2 de setembro, registraram sete casos confirmados da doença no Tocantins. No último boletim, apenas Paraíso do Tocantins e Nazaré haviam registrado casos da doença. Após a atualização, Palmas confirmou dois casos,Miracema dois e Araguaína um. De todos os setes registros, quatro já s...