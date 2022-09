Vida Urbana Sob fumaça e tempo seco, 34 mil palmenses buscam atendimento com crises respiratórias Número é menor que o mesmo período de 2021, em meio à Covid-19, mas especialistas alertam para automedicação e indicam cautela no uso de inaladores

De janeiro a setembro deste ano, a Prefeitura de Palmas realizou 34.286 atendimentos médicos a pessoas com queixas de sintomas respiratórios. O número representa uma redução de 46% em relação ao mesmo período do ano passado, quando ocorreram 63.810 atendimentos, quando o número de pessoas que buscvam atendimentos incluiu um contingente com sintomas gripais causados po...