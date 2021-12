Vida Urbana Situação em Peixe e Paranã deve normalizar nos próximos dias se chuva não aumentar, diz Defesa Civil As duas cidades vem sofrendo com as enchentes causadas pelas fortes chuvas e aumento do nível de rios

Na tarde desta segunda-feira, 27, o diretor executivo da Defesa Civil Estadual, major Alex Matos Fernandes, informou que a situação em Peixe e Paranã tende a normalizar nos próximos dias. As duas cidades sofreram enchentes causadas pelas fortes chuvas e aumento do nível de rios que atravessam os municípios. Em Paranã e cidades da região, pelo menos oito pessoas estão desabrigadas. Em Peixe, após as fortes chuvas, córregos encheram na zona rural, e as comportas da usina hidrelé...