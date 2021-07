Vida Urbana Sites do governo estadual estão fora do ar nesta sexta-feira Agência de Tecnologia da Informação (ATI) informou que nessa quinta-feira, 22, foram identificadas falhas no funcionamento de alguns equipamentos do núcleo de redes do Estado

O portal do Estado, local onde estão concentrados os serviços de informação, documentos e ícones que direcionam para páginas de órgãos estaduais, está fora do ar. Desta forma, sites como do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar (PM), Órgão de Defesa do Consumidor (Procon) e outros, também estão indisponíveis para o público. Nem mesmo o últi...