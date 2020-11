Após a repercussão do caso da modelo que registrou um boletim de ocorrência no qual acusa o Senador Irajá Abreu (PSD-TO) de estupro, o site O Antagonista publicou nesta sexta-feira, 27, imagens de câmeras do Café de da Musique e do hotel La Residence, locais que os dois estiveram.

De acordo com o veículo, a pedido da defesa do parlamentar os dois locais entregaram à Justiça de São Paulo imagens que mostram o parlamentar acompanhado da modelo de 22 anos na noite do último dia 22 e também da madrugada do dia 23.

O boletim de ocorrência foi registrado ainda na madrugada do dia 23, no 14º Distrito Policial de Pinheiros, em São Paulo. A moça disse que conheceu o parlamentar durante um almoço com um grupo de amigas, no domingo, 22, no Jockey Club. Ela contou que o acompanhou à uma das unidades da casa noturna Café de La Musique com mais um amigo dele. A moça disse ter sido dopada, perdeu a consciência e acordou em um flat, no Itaim Bibi, já sendo abusada por Irajá.

Ao publicar as imagens, o site O Antagonista traz o relato da defesa de Irajá nos autos do inquérito. O advogado Daniel Bialski afirma que a versão da modelo não condiz com a realidade.

“Todas as imagens de CFTV requisitadas, de todos os locais em que estiveram naquela data, revelam justamente o contrário, ou seja, de que eles chegaram de mãos dadas, caminhando tranquilamente, e, mais que isso, mostrando que ela manuseara seu celular, conduta incompatível com alguém que estaria alegadamente sem a capacidade e discernimento de seus atos.”

Segundo o veículo, o advogado teria acrescentado ainda que o exame de corpo de delito de Irajá rebate a tese de que houve luta corporal e que a modelo se recusou a entregar o celular, cujo conteúdo pode ajudar a “esclarecer detalhes ainda não totalmente esclarecidos” do episódio.

Irajá Silvestre Filho tem 37 anos e é filho da também senadora Kátia Abreu. Ele foi eleito senador em 2018.

Confira as imagens no site do Antagonista.