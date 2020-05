Vida Urbana Site afirma que servidores investigados por fraudes no INSS envolveram parentes no esquema G1 teve acesso à decisão que autorizou Operação Tempo Perdido e revela que os servidores Loyane Caixeta Calazans e Thiago Cabral Falcão, presos na quinta-feira, são investigados por liberar benefícios fraudados para parentes um do outro

A decisão judicial que autorizou a Operação Tempo Perdido, da Polícia Federal revela esquema de fraudes que pode ter desviado até R$ 1 milhão da Previdência Social no Tocantins tinha a participação de parentes de Loyane Caixeta Calazans e Thiago Cabral Falcão, os dois servidores que trabalham no INSS em Palmas, presos provisoriamente ontem em Palmas. A in...