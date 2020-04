Vida Urbana Sistemas Socioeducativo e Prisional recebem vacinação na 2ª etapa da campanha contra influenza Imunização começa a partir da próxima quinta-feira, 16; Seciju pretende vacinar 100% do público

A partir desta quinta-feira, 16, servidores do Sistema Penitenciário e Prisional, pessoas privadas de liberdade, servidores do Sistema Socioeducativo e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa começam a se imunizados contra a gripe H1N1 (Influenza). A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) informou no Sistema Prisional, pessoas privadas de lib...