Vida Urbana Sistema prisional realiza limpeza e desinfecção em unidades penais do Tocantins Atividades são parte da II temporada da Operação Lockdown

Nos últimos dias, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), realizou novas ações de limpeza e desinfecção em unidades prisionais do Estado. A iniciativa visa à prevenção e contenção de casos de contaminação por Covid-19 no sistema penitenciário. As atividades integram as ações previstas na II Temporada da Operação Lockdown, que segue até o dia 24 de abril. Conforme a Seci...