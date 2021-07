O Estado do Tocantins entrou na última semana do mês de julho, neste domingo, com mais de 217 mil doses de vacina contra a Covid-19 ainda sem aplicação na população. Os dados são do sistema Integra Saúde, mantido pelo governo estadual e mostram um saldo de 98.971 doses não distribuídas pela central do Estado.

O número é a diferença entre as 1.009.920 doses que o governo lista como recebidas ante as 910.949 distribuídas para os municípios e representa 10% de todas as doses entregues ao Estado pelo Ministério da Saúde (MS).

Segundo divulgou o governo estadual, toda as vacinas que desembarcam no Tocantins, são “recebidas pela equipe da Imunização Estadual, passam por minuciosa conferência” antes de serem disponibilizadas para as secretarias municipais de saúde. Parte das 65 mil doses recebidas pelo governo na última pauta de distribuição do MS estão neste processo e serão distribuídas a partir do dia 28, conforme explicou o órgão.

Somam-se ao estoque estadual, o saldo de 118.503 existentes nos 139 municípios do Estado, resultado da diferença entre todas as doses recebidas das que estão aplicadas por cada município. O total de doses aplicadas, segundo o governo, é resultado da soma das aplicações da primeira e segunda dose e também das doses únicas.

O sistema mostra que das 910.949 doses distribuídas, os municípios aplicaram no total 792.446 doses até as 10 horas deste domingo, o que representa 87% de todas as doses entregues. As doses são distribuídas para os públicos-alvo da campanha de vacinação em cada etapa.

A capital, que aplicou 90% (139.639) das doses que recebeu (154.929) registra estoque de 15.290 doses, o equivalente a 13% do total não aplicado pelos municípios. Araguaína está com 6.895 e Formoso é o terceiro em doses, com 4.860.

Entre os municípios com menor estoque está Dueré, sudoeste do Tocantins. A gestão recebeu 2.989 doses e aplicou 2.962, o que dá 99.09% de aplicação. No domingo, restavam apenas 27 doses, o menor percentual em estoque. A segunda é Pequizeiro, no noroeste, que aplicou 98.88% - ou 3.381 – das 3.419 doses recebidas.

Confira o estoque município por município.