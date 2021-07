Vida Urbana Sistema do Igeprev é invadido por hackers, mas órgão diz que beneficiários receberão os salários Previdência Estadual informou que a Polícia Civil investiga o ataque e servidores de tecnologia atuam para restabelecer o sistema, mas não deu previsão para a solução do problema

Nesta terça-feira, 20, o Jornal do Tocantins recebeu relatos de que hackers invadiram o sistema do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev). A informação era que os invasores teriam criptografado todo sistema e que como o Instituto não tem backup, existia o risco dos beneficiados ficarem sem os salários esse mês. O Igeprev confirmou a invasã...