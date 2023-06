Vida Urbana Siqueira, Trajano e Teotônio Segurado ganham estátuas de bronze em monumento construído em Pium Valor necessário para a homenagem é de contribuição popular organizada pelo prefeito, que nega irregularidades

Três estátuas de bronze em homenagem a figuras que contribuíram na criação e desenvolvimento do Tocantins serão inauguradas na sexta-feira, 23, em um monumento construído na entrada do município de Pium, a 100 km de Palmas. O monumento homenageará o ex-governador do Tocantins, Siqueira Campos, além de Teotônio Segurado e o jornalista e empresário Trajano Coelho...