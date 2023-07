O velório do ex-governador José Wilson Siqueira Campos será aberto ao público. Uma estrutura com várias tendas e 3 mil cadeiras foi montada na escadaria do Palácio Araguaia, em Palmas, para receber os visitantes. O corpo chegou ao local por volta das 7h.

O ex-governador e criador do estado do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, morreu às 19h25 desta terça-feira (4), aos 94 anos. Ele estava internado desde o dia 29 de junho, na UTI de um hospital particular em Palmas e não resistiu após uma infecção generalizada.

O planejamento é para que os visitantes aguardem nas tendas e depois entrem no hall do palácio, onde o corpo será velado. Um corredor com grades foi montado para controlar o fluxo de visitantes.

A segurança do Palácio e a Polícia Militar farão o controle do fluxo. O velório também será transmitido pela internet.

O cortejo com o corpo do ex-governador saiu da funerária Araguapax, na avenida Teotônio Segurado, até o Palácio Araguaia. O caixão do ex-governador foi transportado por um caminhão do Corpo de Bombeiros.

A previsão é de que o velório siga durante todo o dia. O sepultamento inicialmente está marcado para acontecer no final da tarde no cemitério Jardim das Acácias, no setor rural de Palmas.