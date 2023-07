Em agosto de 2022, a Revista da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat), veículo oficial de divulgação científica, homenageou Siqueira Campos ao dedicar-lhe a capa e o texto de abertura.

Siqueira Campos, o Sr. Tocantins!

Não consigo expressão mais apropriada para definir o ex-governador José Wilson Siqueira Campos, que chega aos seus 94 anos de idade certamente realizado e feliz.

Dono de uma incrível história de vida a partir da cearense Crato, onde nasceu em 1º de agosto de 1928, Siqueira trilhou caminhos comuns a tantos outros nordestinos que partiram fugindo da seca e em busca de melhores condições de vida.

A biografia do ex-governador fala por si. Mas é inegável que o Tocantins ocupa a parte mais relevante de sua caminhada. É, na verdade, sua única e principal bandeira.

Nos 223 anos de história de luta pela criação do mais novo Estado brasileiro, Siqueira dedicou a maior parte dos seus dias a esse sonho materializado no dia 5 de outubro de 1988, quando o Tocantins nasceu com a Constituição Cidadã, cujo empenho pessoal dele foi fundamental para o êxito da empreitada.

Siqueira colocou o Estado como prioridade de seus mandatos eletivos. De vereador a deputado federal, ele sempre pautou suas atuações defendendo a divisão de Goiás e criação do Tocantins.

Ele mergulhou nas questões do então Norte goiano, colheu informações, ouviu a população, muita leitura e acabou “se especializando” em Tocantins.

Com seus argumentos, poucos foram as “autoridades goianas” que não se convenceram da necessidade de divisão de Goiás. O mesmo aconteceu no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, onde ia ganhando a simpatia e adesão de seus pares constituintes.

Assim como ele, gente como João Rocha, Darci Coelho, Adão Bezerra, Célio Costa, José Freire, Totó Cavalcante, entre outros, também se entregaram à tarefa igualmente sonhada por Feliciano Machado Braga, Fabrício César Freire, Lysias Rodrigues...

E o grito de alegria veio naquele histórico 5 de outubro de 1988. Uma luta terminava e outra começava: a implantação da nova unidade federativa.

Se sonhar com um estado novo no “interior do Brasil” já era meio coisa de lunático, imagina implantar uma nova unidade federativa sem o devido respaldo da União.

Mesmo com legislação que garantia auxílio na implantação de um novo estado, o Tocantins criado não teve essa ajuda e esse dever só foi reconhecido tempos depois durante o Governo Fernando Henrique Cardoso. Siqueira pediu ajuda a empresários, servidores públicos de Goiás e da União para tornar o sonho em realidade.

Divergências ideológicas à parte, impossível dissociar Siqueira do Tocantins. Suas histórias estão, definitivamente, entrelaçadas. No alto dos seus 94 anos e enfrentando as intempéries da longevidade, o principal assunto do ex-governador continua sendo um só: o Tocantins.

A qualquer visitante – daqui ou de outros lugares -, Siqueira sempre fala com entusiasmo, com orgulho e com muita esperança no Tocantins. Um Estado, segundo ele, que tem tudo para ser celeiro mundial de alimentos.

Testemunhar essa história é um privilégio, oportunidade ímpar não apenas de conhecer, mas de participar da colocação de tijolos nessa construção, na qual Siqueira Campos desempenha papel importante e decisivo no sonho, na criação e consolidação do nosso Estado.

Parabéns, portanto, ao ex-governador Siqueira Campos – o Sr. Tocantins, que certamente celebra a data com a satisfação do dever cumprido, com o orgulho por sua trajetória e com a alegria pelo Tocantins de todos!