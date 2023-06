Vida Urbana Siqueira Campos dá entrada na emergência em hospital particular de Palmas Ex-governador sentiu fortes dores no peito na tarde desta quinta-feira, 29

O ex-governador José Wilson Siqueira Campos, 94 anos, deu entrada na emergência de um hospital particular de Palmas na tarde desta quinta-feira, 29. O político sentiu fortes dores no peito e precisou de assistência hospitalar, segundo confirmou uma fonte do JTo. Depois de complicações de saúde no ano passado, durante este semestre não houve intercorrências de saúde do e...