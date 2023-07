Com melhoras significativas em seu estado de saúde na noite da sexta-feira, 30, o ex-governador do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, 94 anos, segue internado em um hospital particular da capital, sem previsão de alta, até que seja interrompido o processo de dor.

A atualização do quadro clínico foi repassada pelo filho, Eduardo Siqueira Campos, em ligação por volta das 22h. Eduardo confirmou que o pai apresentou se sentir melhor logo após receber medicação com bloqueio para atuar na região específica da dor.

“Ele está com este conforto do bloqueio que foi feito e também continua tomando um pouco de morfina e lidocaína, para conter a dor geral”, disse Eduardo ao comemorar a melhor e agradecer a atenção com a saúde do pai. “A gente só pode agradecer a preocupação, a atenção de todos".

Siqueira Campos deu entrada na emergência na tarde de quinta-feira, 29, após sentir fortes dores no peito. O ex-governador acumula diversas comorbidades, retirada do intestino, três stents no coração e uma retirada da próstata por tumores malignos que deixaram sequelas.